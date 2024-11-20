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Bursa'da İplik Fabrikasında Zehirli Gaz Sızıntısı: 19 Kişi Etkilendi

Bursa'da İplik Fabrikasında Zehirli Gaz Sızıntısı: 19 Kişi Etkilendi
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Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki bir iplik fabrikasında kimyasal tepkime sonucu meydana gelen zehirli gaz sızıntısında 19 kişi hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikeleri bulunmayan işçilerin tedavisi devam ediyor.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir iplik fabrikasının boyahane bölümünde kimyasal tepkime sebebiyle 19 kişi zehirli gazdan etkilendi. 19 kişinin Orhangazi Devlet Hastanesi'nde tedavileri devam ederken, hayati tehlikeleri olmadığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, saat 10.00 sıralarında Ormo Yün İplik Sanayi fabrikasının boyahane bölümünde kimyasal reaksiyon kaynaklı bir salınım gerçekleşti. Yaşanan kimyasal tepkime sebebiyle fabrikayı yoğun bir kimyasal duman sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fabrika yönetimi bin 150 işçiyi binadan tahliye ederken, 19 işçi zehirli gazdan etkilendi. Gazdan etkilenen 19 işçi Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılırken, gaz zehirlenmesi olması nedeniyle acil servis kapatıldı. 10 işçi hastanenin Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) Servisi'nde kontrol altına alındı. Olayın hemen ardından boyahane bölgesinde gerekli güvenlik önlemleri alınırken, gaz sızıntısı kontrol altına alındı. Yaşanan olay sonrasında fabrika yönetimi tüm işçileri evlerine göndererek fabrikayı tatil etti. Zehirli gazdan etkilenen 19 kişinin hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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