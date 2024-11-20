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Bursa'da İplik Fabrikasında Zehirli Gaz Salgını: 15 İşçi Hastaneye Kaldırıldı

Bursa'da İplik Fabrikasında Zehirli Gaz Salgını: 15 İşçi Hastaneye Kaldırıldı
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Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki bir iplik fabrikasının boyahane bölümünde meydana gelen kimyasal tepkime sonucu 15 işçi zehirli gazdan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası fabrikada çalışma durduruldu.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir iplik fabrikasının boyahane bölümünde zehirli gazdan etkilenen ilk belirlemele göre 15 işçi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, saat 10.00 sıralarında Ormo Yün İplik Sanayi fabrikasının boyahane bölümünde yaşanan kimyasal tepkime sebebiyle fabrikayı yoğun bir kimyasal duman sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fabrika yönetimi bin 150 işçiyi binadan tahliye ederken, ilk belirlemere göre 15 işçi zehirli gazdan etkilendi. Gazdan etkilenen işçiler Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılırken, gaz zehirlenmesi olması nedeniyle acil servis kapatıldı. 10 işçi hastanenin Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) Servisi'nde kontrol altına alınırken, gazdan etkilenen bazı işçiler ise buradan Gemlik Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaşanan olay sonrasında fabrika yönetimi tüm işçileri evlerine göndererek fabrikayı tatil etti. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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