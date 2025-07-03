Bursa'da İntihar Girişimi: Polis Ekipleri Kurtardı

Bursa'da İntihar Girişimi: Polis Ekipleri Kurtardı
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Bursa'da İntihar Girişimi: Polis Ekipleri Kurtardı
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Bursa'da psikolojik sorunları olan bir kişi, evinin camından sarkarak intihar girişiminde bulundu. Uzun süren ikna çabaları sonucunda polis, şahsı evin içine çekerek kurtardı.

Bursa'da bir kişi camdan sarkarak intihar girişiminde bulundu. Polis ekipleri uzun süren çabanın ardından şahsı evin içine çekerek kurtardı.

Bursa'da Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi'nde psikolojik sorunları olan bir kişi evinin camına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri şahsın yüksekten düşmesine karşı tedbirlerini alırken polis ekipleri ise ikna çalışmalarına başladı. Sağlık ekipleriyse bölgede hazır bekledi. Uzun süren çalışmanın ardından şahsın bir anlık dikkatsizliğinden yararlanılarak polis ekipleri tarafından evin içine çekildi.

Polis olayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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