Bursa'da İnşaatta Yangın: Sokak Siyah Dumana Bulandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir inşaatın en üst katındaki yangın, sokağı siyah dumanla kapladı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi'ndeki bir inşaatın en üst katında meydana geldi. İnşaatın 10'uncu katından yükselen dumanları görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler kısa sürede alevlere müdahale etse de sokak siyah dumanla kaplandı.

İnşaatta çalışma esnasında malzemelerin tutuştuğu iddia edilirken olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA