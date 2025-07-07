Bursa'da İnşaatta Yangın: Sokak Siyah Dumana Bulandı

Bursa'da İnşaatta Yangın: Sokak Siyah Dumana Bulandı
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Nilüfer ilçesinde bir inşaatın en üst katında çıkan yangın, sokağı siyah dumanla kapladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma devam ediyor.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir inşaatın en üst katındaki yangın, sokağı siyah dumanla kapladı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi'ndeki bir inşaatın en üst katında meydana geldi. İnşaatın 10'uncu katından yükselen dumanları görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler kısa sürede alevlere müdahale etse de sokak siyah dumanla kaplandı.

İnşaatta çalışma esnasında malzemelerin tutuştuğu iddia edilirken olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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