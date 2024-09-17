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Bursa'da İnşaatta Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 8 katlı inşaatın 1'inci katından düşen işçi Aziz Çapkın, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrası yakınları üzgün anlar yaşadı.

Bursa'da 8 katlı inşaatın 1'inci katından düşerek ağır yaralanan işçi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 30 yaşındaki Aziz Çapkın adlı işçi 8 katlı inşaatın 1'inci katından henüz bilinmeyen bir sebeple yere düştü. İş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Çapkın'ı yaptıkları ilk müdahale sonrası Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Aziz Çapkın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Acı haberi alan yakınları, hastane çevresinde sinir krizi geçirdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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