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Bursa'da İnşaat Tartışması Kanlı Bitti: 3 Yaralı

Bursa'da İnşaat Tartışması Kanlı Bitti: 3 Yaralı
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İnegöl'de alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıkan inşaat ustası A.U., iki kardeşi bıçakla yaraladıktan sonra, yaralıların kuzenini çekiçle yaraladı. Olay sonrası gözaltına alınan A.U., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 farklı noktada 3 kişiyi bıçak ve çekiçle yaralayan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesi Hocaköy Mahallesinde bulunan bir inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat ustası A.U., inşaat firması sahipleri Y.D. (36) ve kardeşi F.D. (32) arasında alacak verecek sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle, A.U., elindeki bıçakla 2 kardeşi yaraladı. Yaralı kardeşler özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılar tedavinin ardından taburcu olurken, ailesi ise A.U.'nun kaldığı evi bastı. Evin camları taşla kırılınca sinirlenen A.U. eline aldığı çekiçle bu seferde yaralıların diğer kuzeni İ.D. (28)'yi başından yaraladı. Yaralı özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. A.U. evindeki tüfekle havaya ateş edince olay yerine polis ekipleri geldi.

Ekipler, yaralıların yakınlarını zorlukla dağıttı. Jandarma komutanlığı ekipleri şüpheli A.U.'yu gözaltına aldı. Şüpheli A.U.'ya ait tüfeğe de el konuldu.

Adliyeye sevk edilen A.U., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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