Bursa'da İnşaat Kazasında Hayatını Kaybeden İşçinin Ölümü Üzerine İki Müteahhit Tutuklandı
Güncelleme:
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir cami inşaatında kalıp çakarken düşen işçi El Musa Almatayer'in ölümü sonrası müteahhit firma yetkilileri tutuklandı. Olayda işçi 10 metre yükseklikten düşerek ağır yaralanmıştı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kalıp çakarken yaklaşık 10 metreden düşerek hayatını kaybeden işçiyle ilgili 2 müteahhit firma yetkilisi tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz pazartesi günü Orhangazi'de Kapalı Pazaryeri yanındaki Sultan Alparslan Camii inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caminin 3'üncü katında kalıp çaktığı esnada dengesini kaybeden El Musa Almatayer (31), 10 metre yüksekten düşerek ağır yaralandı. Ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan Almatayer, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay sonrasında Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesince cami inşaatını yürüten müteahhit firma yetkilileri H.K. (45) ve B.A. (50) gözaltına alındı. İki kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
