Bursa'da İnşaat Iskelesi Çöktü, İşçi Düşüş Anını Kaydetti

Bursa'da bir inşaat işçisi bulunduğu iskelenin çökmesiyle yere düşerken, düştüğü on anları kendi kamerasıyla kayda aldı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesinde meydana geldi. Yapımı devam eden bir inşaatın iskelesine çıkıp video çeken işçi, iskelenin çökmesiyle kendini yerde buldu. 1. katta bulunan iskelenin çökmesi nedeniyle çalışan hafif şekilde yaralanırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - BURSA