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Bursa'da inşaat işçileri ile oto yıkamacı arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

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Bursa'da su kesme meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kavga anı güvenlik kamerasına yansırken, 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bursa'da inşaat işçileri ile oto yıkamacı arasında, su kesme meselesinden 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı kavganın 4 şüphelisi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Harran Sokak'ta aynı yerden su çeken oto yıkamacı ile inşaatın su tesisatını yapan işçiler arasında tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra bıçaklı kavgaya döndü. Sokak ortasında birbirine bıçakla saldıran taraflardan Fesih B. (58), Murat B., Abdullah B., Cüneyt B., Serhat O. ve Samet O. ağır yaralandı. Tartışmayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırdı. Bursa Şehir Hastanesine kaldırılan Fesih B., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Hastane önüne gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Kavga anı kamerada

1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı olaya ait güvenlik kamerası ortaya çıkarken, görüntüler dehşetin boyutunu gözler önüne serdi.

Olay sonrası gözaltına alınan A.B., İ.Y. ve S.O. ile yaşı küçük olan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.B., İ.Y. ve S.O. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken yaşı küçük olan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Kamerası 3-sayfa Kavga bursa 3.Sayfa Güncel Haberler

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