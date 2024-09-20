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Bursa'da İnşaat Halindeki Binanın Çatısında Yangın Çıktı

Bursa'da İnşaat Halindeki Binanın Çatısında Yangın Çıktı
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde inşaat halindeki 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, mahalleli tarafından ihbar edildikten sonra itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangının şüpheli bir kişinin ateş yakması sonucu çıktığı bildirildi.

Bursa'da inşaat halindeki 5 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı sonrası ekipler alev alev yanan çatıyı kısa sürede söndürürken, korku dolu anlar kameraya yansıdı.

Yangın, Yıldırım ilçesi Ortabağlar Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binada meydana geldi. İddiaya göre, yapımı devam eden binaya giren bir şüpheli çatı kısmına çıktı. Bir süre burada kalan şüpheli ateş yaktı. Etraftaki eşyalara sıçrayan alevler kısa sürede büyüyerek çatı kısmını sardı. Yangını gören mahalleli hemen 112 ekiplerini aradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, olay yerinden kaçan şüpheli için polis çalışma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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