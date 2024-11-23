Bursa'da İlk Kar Yağışı Şehri Beyaza Bürüdü
Bursa'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kent merkezine yılın ilk karı düştü. Vatandaşlar kar yağışını cep telefonlarıyla kayda aldı, bazıları ise yağışa hazırlıksız yakalanarak trafikte zor anlar yaşadı.
Bursa'da kent merkezi beyaza büründü
BURSA - Bursa'da hava sıcaklıkların düşmesiyle başlayan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Kar yağışını gören bazı vatandaşlar ise o anları cep telefonuyla kayda aldı.
Yurt genelinde hava sıcaklığı düşerken, Bursa'da kent merkezine yılın ilk karı düştü. Kent merkezini beyaza bürüyen yağış sonrası bazı vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla kayda. Bazı vatandaşlar ise yağışa hazırlıksız yakalanınca trafikte zor anlar yaşadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamalarına göre, yağışların yarın da devam edeceği öngörülüyor.