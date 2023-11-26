Haberler ›› 3. Sayfa ›› Bursa'da ilginç hırsızlık kamerada... Koltukları ateşe verip demirlerini çaldılar

Bursa'da ilginç hırsızlık kamerada... Koltukları ateşe verip demirlerini çaldılar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, çaldıkları koltuğu ateşe verip demir olan kısımlarını çalan kadın ve erkek güvenlik kamerasına yakalandı. Olay anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.