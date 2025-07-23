Bursa'da İlaçlama Makinesi Alev Aldı

Bursa'da İlaçlama Makinesi Alev Aldı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bahçedeki ilaçlama makinesi bir anda alev aldı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın, samanlığa sıçramadan söndürüldü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bahçedeki ilaçlama makinesi alev topuna döndü. Alevler samanlığa sıçramadan söndürüldü.

Yangın, İnegöl'ün kırsal Akıncılar Mahallesinde meydana geldi. İlaçlama makinesi bir anda alev topuna döndü. Mahallesi sakinleri durumu İnegöl İtfaiyesine haber verdi. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle samanlığa sıçramadan söndürülen yangında makine ve otluk alan küle dönerken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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