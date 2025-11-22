Bursa'da İki Otomobilin Çarpıştığı Kazada Sürücü Sıkıştı

Bursa'da iki otomobilin karıştığı kazada, takla atan araçta sıkışan sürücü ekiplerin yardımıyla çıkarıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatılırken, sürücü hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, 16.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi, Odunluk Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yıldız K. yönetimindeki 16 BAC plakalı otomobil ile Güzin Ş.'nin kullandığı 16 ADY plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Yıldız K. takla atan otomobilin içinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü, 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza nedeniyle caddede kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA