Bursa'da İki Otomobilin Çarpıştığı Kazada 3 Yaralı
İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu Kınık Mahallesi kavşağında meydana geldi. Bozüyük'ten İnegöl'e seyreden Tuncay T. (28) yönetimindeki 16 BGC 843 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapan Zemine K. (69) idaresindeki 16 NIE 44 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü Zemine K. ile diğer araçta bulunan yolcular Salatin T. (52) ve Oktay T. (23) yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

