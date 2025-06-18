Bursa'da İki Otomobilin Çarpıştığı Kazada 3 Yaralı

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İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis soruşturma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Yarış ile Hacı Molla sokaklarının kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Yarış Sokak'ta seyreden Semra D. (35) idaresindeki 16 JYU 19 plakalı otomobil ile Hacı Molla Sokak'tan çıkan Ebru N. (29) yönetimindeki 16 H 5159 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçların savrulduğu kazada, sürücüler ile 16 H 5159 plakalı otomobildeki yolcu Recep Y. (42) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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