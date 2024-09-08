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Bursa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı ve 8 kişi yaralandı. Kazada hayati tehlikesi bulunan bir kişi olduğu belirtildi.

Bursa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında İnegöl ilçesi Kurşunlu Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnegöl'den Kurşunlu Mahallesi'ne seyir halinde olan Recep C. yönetimindeki 43 ACG 510 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Sinan S. idaresindeki 11 ABE 636 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobiller savrulurken, ortalık savaş alanına döndü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralanan Recep C. (39), Sinan S. (39), Yüksel C. (39), Berk C. (13), Mert C. ve diğer araçta bulunan Defne S. (6), Demir S.ile Elif S. (39)'ye ilk müdahalesini gerçekleştirdi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 8 yaralı, sevk edilen ambulanslar ile beraber İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kazada yaralanan Yüksel C.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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