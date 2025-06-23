Bursa'da İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

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Bursa'da İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kazanın olduğu yerde polis soruşturma başlattı.

Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada 2 otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 16.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Kurtuluş ile Pazar sokağın kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Kurtuluş sokakta seyreden sürücü Ramazan Ç.Yönetimindeki 16 AYD 376 plakalı otomobil, Pazar sokaktan çıkan Akif K.yönetimindeki 43 PC 069 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kaza sonucu sürücüler ile 16 AYD 376 plakalı otomobildeki yolcu Meriha Ç.ile diğer araçtaki yolcu Leyla K.yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - 3.Sayfa
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