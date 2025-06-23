Bursa'da İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

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Bursa'da İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada iki kişi yaralanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında İnegöl-Domaniç yolu İnegöl'ün Gündüzlü Mahallesi kavşağında meydana geldi. Karayolu üzerinde seyir halinde olan Hasan K. yönetimindeki 43 RT 478 plakalı otomobil, Gündüzlü Mahallesi'nden yola çıkan İsmail T. yönetimindeki 16 BIR 076 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kaza sonucu sürücüler yaralanmazken, 16 BIR 076 plakalı otomobildeki yolcular Nurhayat E. ve Yusuf T. yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - 3.Sayfa
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