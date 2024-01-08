Bursa'da İki Katlı Müstakil Evde Yangın Çıktı

Bursa'da iki katlı müstakil evde meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi İsmetiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki katlı müstakil bir evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken ev sahipleri durumu fark ederek itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA