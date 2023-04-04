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Bursa'da iki katlı evde korkutan yangın

Bursa'da iki katlı evde korkutan yangın

3. Sayfa Haberleri

Bursa'da iki katlı ev alev alev yanarken o anlar kameraya yansıdı.

Bursa'da iki katlı ev alev alev yanarken o anlar kameraya yansıdı.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki katlı bir evin ikinci katında çıkan evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa süre tüm evi sararken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yangına yaklaşık yarım saat müdahale sonrası kontrol altına aldı.

Evin alev alev yanması kameraya yansıdı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Osmangazi Bursa 3. Sayfa Haberler

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