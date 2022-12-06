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Bursa'da iki hırsızlık olayının zanlısı tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Bursa'da iki hırsızlık olayının zanlısı tutuklandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde farklı zamanlarda iki ayrı noktada meydana gelen 2 hırsızlık olayının zanlıları; polis ekiplerinin kamera incelemeleri sonrasında gözaltına alındı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde farklı zamanlarda iki ayrı noktada meydana gelen 2 hırsızlık olayının zanlıları; polis ekiplerinin kamera incelemeleri sonrasında gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Orhangazi'de 2 ayrı hırsızlık olayının zanlısı polis ekipleri tarafından yakalandı. İlçede farklı tarihlerde Hürriyet Mahallesi'ndeki bir işyerinden spiral makinesi, odun testeresi, kaynak makinesi, kablo ve çeşitli malzemeleri çalınması ile ilgili araştırma başlatan polis ekipleri çok sayıda kamera kaydını inceleme altına aldı. Yapılan incelemede hırsızlık zanlısı M.D. (23) Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile gözaltına alındı.

Orhangazi'de bir süre önce çalınan kamyoneti takibe alan polis ekipleri kamera incelemeleri sonrasında kamyoneti Bursa'da tespit etti. Savcılığın talimatı ile kamyoneti çaldığı belirlenen A.D. (42) isimli şahıs şehir merkezinde gözaltına alındı.

Orhangazi Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan A.D. ve M.D. isimli zanlılar sevk edildikleri mahkemece tutaklanarak cezaevine gönderildi - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Orhangazi Hürriyet Bursa 3. Sayfa Haberler

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