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Bursa'da İki Gruplar Arasında Sokak Kavgası

Bursa'da İki Gruplar Arasında Sokak Kavgası
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde husumetli iki grup sokakta kavga etti. Anlar amatör kameraya yansıdı.

Bursa'da aralarında husumet olduğu iddia edilen 2 grup, sokak ortasında birbirine girdi. Sokağın boks ringine döndüğü anlar amatör kamerayla kaydedildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan iki grup sokakta karşı karşıya geldi. Gruplar arasında çıkan sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya döndü. Sokağın resmen boks ringine döndüğü kavga, saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi. - BURSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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