Bursa'da İki Grup Arasında Kavga: Savaş Alanına Döndü
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan kavga, ortamı savaş alanına çevirdi. Tekmeler, yumruklar ve sandalyelerin havada uçuştuğu olayda, çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi.
Bursa'da aralarında husumet bulunan iki grubun kavgası ortalığı savaş alanına çevirdi. Kavgada tekmeler, yumruklar ve sandalyeler havada uçuştu.
Bursa'da merkez Yıldırım ilçesi Siteler Mahallesi'nde iddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi olan iki grup arasında tartışma çıktı. Öfkeli taraflar bir anda kavgaya tutuşunca tekmeler, yumruklar ve sandalyeler havada uçuştu.
Çevredekiler durumu polise bildirirken, bazı vatandaşlar olaya müdahale etmek istedi. Kavga anı kameraya anbean yansırken, görüntüler meydan muharebesini aratmadı. - BURSA