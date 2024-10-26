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Bursa'da İki Grup Arasında Kavga: 1 Yaralı

Bursa'da İki Grup Arasında Kavga: 1 Yaralı
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, husumetli iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında 1 kişi silahla yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olay anı bir vatandaş tarafından kaydedildi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı. Olay anı vatandaş kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Arapzade Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet olduğu iddia edilen iki grup tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada B.S. (53), silahla C.A.'ya (49) ateş etti. Ayağından vurulan C.A. yere düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Silahla vurulan C.A., sağlık ekipleri tarafından Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. B.S. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

Öte yandan olay anı vatandaş kamerasına saniye saniye yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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