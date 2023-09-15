Bursa'da iki grup arasında çıkan kavga kameralara yansıdı

Bursa'da iki grup arasında çıkan tekme tokat kavga kameralara yansıdı. Bekçilerin güçlükle ayırdığı gruplar adeta domino taşı gibi birbirlerinin üzerlerine devrildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çarşamba Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa süre içerisinde tekme ve tokatlı kavgaya döndü. Kavgaya olay yerinde bulunan bekçiler müdahale ederken iki grup resmen domino taşı gibi birbirlerinin üzerine yuvarlandı. O anlar anbean amatör kameralara yansıdı. - BURSA