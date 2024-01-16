Üye Girişi
Haberler

Bursa'da iki grubun sopalı meydan muharebesi kamerada

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Abone Ol

Bursa'da iki grubun sopalı meydan kavgası cep telefon kamerasına yansıdı. Olay, merkez Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken taraflar birbirlerine sopalarla saldırmaya başladı. Bir süre kavga eden tarafların o anları cep telefon kamerasına yansıdı.

Bursa'da iki grubun sopalı meydan muharebesi kamerada

BURSA - Bursa'da iki grubun sopalı meydan kavgası cep telefon kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken taraflar birbirlerine sopalarla saldırmaya başladı. Bir süre kavga eden tarafların o anları cep telefon kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

kavga Bursa Güvenlik Bursa 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title