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Bursa'da İki Grubun Meydan Muharebesi Güvenlik Kamerasına Yansıdı

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Bursa'da iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek meydan muharebesine dönüştü. Olay, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da iki grubun meydan muharebesi çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken taraflar birbirlerine saldırmaya başlayınca ortalık savaş alanına döndü. Kavga bir süre sürerken daha sonra çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu. O anlar çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Osmangazi Bursa Olaylar Güvenlik Bursa 3.Sayfa Güncel Haberler

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