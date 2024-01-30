Bursa'da İki Grubun Meydan Muharebesi Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Bursa'da iki grubun meydan muharebesi çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken taraflar birbirlerine saldırmaya başlayınca ortalık savaş alanına döndü. Kavga bir süre sürerken daha sonra çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu. O anlar çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - BURSA