Bursa'da Sokak Kavgası Kamerada

Bursa'da iki genç sokak ortasında tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı, yaşanan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Gürsu ilçesi Yenidoğan Mahallesi Şehit Cüneyt Yıldız Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki genç arasında kavga çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İki gencin birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - BURSA