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Bursa'da İki Çocuğun Kamyon Arkasında Tehlikeli Yolculuğu

Bursa'da İki Çocuğun Kamyon Arkasında Tehlikeli Yolculuğu
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, iki çocuk kamyonun arkasına tutunarak dakikalarca yolculuk yaptı. O anlar amatör bir kamera tarafından kaydedildi ve izleyenleri korkuttu.

Bursa'da iki çocuğun seyir halindeki kamyonun arkasına tutunarak dakikalarca yolculuk yapmaları yürekleri ağza getirdi. O anlar ise amatör bir kameraya anbean yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşandı. Dışarıda oyun oynayan iki çocuk caddeden geçen kamyonun arkasına tutunarak dakikalarca yolculuk yaptılar. Canını hiçe sayarak dakikalarca kamyonun arkasında ilerleyen çocuklar, bir süre sonra aracın arkasından atlayarak gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların gözü önünde yaşanan korku dolu anlarda başka bir sürücü tarafından amatör kamerayla görüntülendi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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