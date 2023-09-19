Bursa'da İki Arkadaşını Öldüren Sanık Hakkında İddianame Hazırlandı

Bursa'da 3 gün arayla iki arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla İstanbul'da yakalanan sanık hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, sanığın cinayetleri işlediğini itiraf ettiği belirtildi.

Bursa'da 3 gün arayla iki arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla İstanbul'da yakalanan sanık hakkında iddianame hazırlandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, şubat ayında Murat Kutlu ve Serdar Ergün'ün tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

15. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Serdar Ergün'ün tabancayla vurularak öldürülüp cesedinin battaniyeye sarılı halde Ahmet Burak D'nin (41) kullandığı arabanın bagajında bulunduğu belirtildi.

Sanığın daha sonra emniyetteki ifadesinde Bursa'nın Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi'nde arkadaşı Murat Kutlu (39) ve köpeğini de bu olaydan 3 gün önce öldürdüğünü itiraf ettiği iddianamede yer aldı.

Cumhuriyet savcısı, sanığın, iki kişiye karşı "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli hırsızlık" suçundan 10 yıl, "banka veya kredi kartının kötüye kullanılması" suçundan 6 yıl, Murat Kutlu'nun öldürülen köpeği için de "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu" kapsamında 4 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Bursa'da geçen şubat, eczanede kalfalık yapan Serdar Ergün'ün (47) yakınlarının kayıp ihbarında bulunması üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince çalışma başlatılmıştı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarından, Ergün'e ait 16 BT 773 plakalı otomobili takibe alan ekipler, aracın İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde olduğunu belirlemişti.

İstanbul'da 28 Şubat akşamı durdurulan otomobilde yapılan aramada, tabancayla öldürülen Serdar Ergün'ün cesedinin battaniyeye sarılı halde bagajda olduğu tespit edilmiş, aracı kullanan katil zanlısı Ahmet Burak D. gözaltına alınmıştı. Ahmet Burak D. ifadesinde, Bursa'nın Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi'nde arkadaşı Murat Kutlu (39) ve köpeğini de bu olaydan 3 gün önce öldürdüğünü itiraf etmişti.