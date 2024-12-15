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Bursa'da İki Arkadaşın Tilkiye Ekmek Verdiği Anlar Kameraya Yansıdı

Bursa'da İki Arkadaşın Tilkiye Ekmek Verdiği Anlar Kameraya Yansıdı
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Uludağ'da gezintiye çıkan iki arkadaş, yolda gördükleri aç tilkiye ekmek vererek onu besledi. O anlar sosyal medyada ilgi gördü.

Bursa Uludağ Yolunda gezintiye çıkan iki arkadaş yolda gördükleri tilkiye eliyle ekmek vererek besledi. O anlar kameraya yansıdı.

Türkiye'nin kış turizm merkezi Uludağ'da gezintiye çıkan iki arkadaş, yolda tilki görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Tilkinin aç olduğunu fark eden kişiler, yanlarında getirdikleri ekmeği bölüp tilkiye verdi. Tilkiye eliyle besleyen kişiyi ise arkadaşı kayda aldı. O anları sosyal medyada paylaşan gençler, kişiler bazı vatandaşların beğenisini topladı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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