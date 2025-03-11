Bursa'da iki araç çarpıştı: 1 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi'nde Efsane Sokak'ta seyreden Esra Ü. (29) idaresindeki 16 ASF 913 plakalı hafif ticari araç, Şehit Er Yılmaz Güneş Sokak'tan gelen Nihat G. (50) idaresindeki 16 SN 233 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç savrularak beton direğe çarptı. Kaza sonucu otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA