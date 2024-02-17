Bursa'da iki aile arasındaki palalı meydan muharebesi kameraya yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi Mahallesi Küplüpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki aile arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken taraflar yanlarında getirdiği palalar ile birbirlerine saldırdı. Kavganın büyüklüğü nedeniyle mahalleli panik yaparken bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Taraflardan biri diğer tarafın aracına ve evine zarar verirken olay yerine gelen ekipler bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Kavga anı çevrede bulunan bir vatandaşın kamerasına anbean yansıdı. - BURSA