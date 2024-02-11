Bursa'da Huzur Uygulaması: 12 Kişi Gözaltına Alındı, 48 Araç Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı

Bursa'da bin polisin katılımıyla düzenlenen 'huzur' uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 12 kişi gözaltına alınırken trafik kurallarını hiçe sayan 48 araç sürücüsüne 170 bin lira idari para cezası uygulandı. 2 araç ise trafikten men edildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde bin polisin katılımıyla kent merkezinde vatandaşların can ve mal güvenliği korumak amacıyla 'huzur' uygulaması yaptı. Çevik Kuvvet, Trafik Denetleme Şubeleri ile Gürsu ve Kestel İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden oluşan yaklaşık bin polis uygulamada görev aldı. Ekipler, ara sokaklar, metruk bina ve umuma açık yerlerde denetimleri sıklaştırdı. Denetimlerde 1 bin 896 kişi sorgulanırken çeşitli suçlardan aranması olan 12 kişi gözaltına alındı. Ekipler şüphelilerin üzerlerinde yaptıkları aramada; 2 adet ruhsatsız, 1 adet kurusıkı tabanca, bir miktar esrar ve bonzai ele geçirdi.

Trafik terörüne müsaade edilmedi

Öte yandan trafik polis ekipleri tarafından yapılan sabit yol uygulamasında da bin 40 araç kontrol edilirken, 48 araç sürücüsüne toplam 170 bin 400 lira para cezası uygulandı, 2 araç da trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada uygulamaların vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla yapıldığını, ara vermeden devam edeceğini bildirdi. - BURSA