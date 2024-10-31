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Bursa'da Huzur Operasyonları: 50 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Bursa'da Huzur Operasyonları: 50 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi
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Bursa'da gerçekleştirilen huzur operasyonları kapsamında, özel maganda timi tarafından 15 günde yaklaşık 50 ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 68 kişi yakalanırken, yüklü miktarda uyuşturucu da bulundu.

Bursa'da ruhsatsız silahlarla rast gele ateş açma olayları bitme noktasına geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri'nden konuşlu özel maganda timi kuruldu. Motosikletli polisler kentin farklı noktalarında 'huzur' operasyonları yapıyor. Ekipler 15 günde yaklaşık 50 ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirirken, çeşitli suçlardan aranan 68 kişi ise yakalandı. Yüklü miktarda uyuşturucu da ele geçiren ekipler vatandaşların takdirini topladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus polislerince kent merkezinin farklı bölgelerinde 'huzur' uygulamaları devam ediyor. Suçlulara göz açtırmayan ekipler 15 günde 50 ruhsatsız silah ele geçirirken, uygulamada, yaklaşık 6 bin kişi sorgulandı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleşen operasyonlarda arama yapılan noktalarda yüklü miktarda uyuşturucu madde de yakalandı. Çeşitli suçlardan aranan 68 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların can ve mal güvenliği korumak amacıyla operasyonların hız kesmeden devam edeceğinin altını çizerken, düğün veya kutlamalarda silahla - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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