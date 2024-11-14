Bursa'da Huzur Operasyonları: 12 Silah ve 23 Şüpheli Yakalandı

Bursa'da denetimlere aralıksız devam eden Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri yaptıkları 'huzur' operasyonlarında 5 günde 12 silah ve çeşitli suçlardan aranan 23 şüpheli ile çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus polislerince kent merkezinin farklı bölgelerinde 'huzur' uygulamaları devam ediyor. Suçlulara göz açtırmayan ekipler 5 günde 12 ruhsatsız silah ele geçirirken, uygulamada, yaklaşık 3 bin kişi sorgulandı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleşen operasyonlarda arama yapılan noktalarda yüklü miktarda uyuşturucu madde de yakalandı. Çeşitli suçlardan aranan 23 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların can ve mal güvenliği korumak amacıyla operasyonların hız kesmeden devam edeceğinin altını çizerken, düğün veya kutlamalarda silahla ateş edilmesine izin verilmeyeceğini kaydettiler. - BURSA