Bursa'da husumetlisini dernek lokalinde vurdu

BURSA - Bursa'da önceden aralarında husumet bulunan iki tarafın kavgasında kan aktı. Çıkan kavgada bir kişi silahla yaralanırken polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet bulunan Y.Ç. ile kimliği henüz belli olmayan şüpheli arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken dernek lokalinin içerisinde kimliği belirsiz şüpheli, Y.Ç.'ye 4 el ateş açtı. Şüpheli şahıs bölgeden kısa sürede koşarak uzaklaşırken ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Y.Ç.'ye yaptığı ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise bölgeye güvenlik önlemi alırken şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Y.Ç.'nin ayağından vurulduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.