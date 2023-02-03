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Bursa'da husumetli sürücüler önce birbirlerine çarptı, ardından tekme tokat kavga etti

3. Sayfa Haberleri

Bursa'da husumetli sürücüler birbirlerini görünce önce birbirlerine araçlarıyla çarptı, ardından ise tekme tokat kavga etti.

Bursa'da husumetli sürücüler birbirlerini görünce önce birbirlerine araçlarıyla çarptı, ardından ise tekme tokat kavga etti.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet bulunan 2 sürücü, trafikte birbirleriyle karşılaşınca araçlarıyla birbirlerine çarptı. Ardından ise sürücüler araçlarından inerek tekme ve tokat kavga etmeye başladı. Kavgayı önce çevredeki bir inşaatın işçileri ayırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekibi, sürücüleri ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

Kavga anı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Osmangazi Mudanya Bursa kavga 3. Sayfa Haberler

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