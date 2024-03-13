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Bursa'da Husumetli İki Kişi Ateş Açtı: 2 Kadın Yaralandı

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Bursa'nın Kestel ilçesinde, husumetli olan iki kişiden biri diğerinin kaçtığı eve tabanca ile ateş açtı. Açılan ateş sonucunda, olayla ilgisi olmayan 2 kadın yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Polis ekipleri, failleri kısa sürede yakaladı.

Bursa'da husumetlilerden biri diğer husumetlisinin kaçtığı eve doğru tabanca ile ateş açtı. Açılan ateş, olayla ilgisi olmayan 2 kadına isabet ederken, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Bölgeyi mercek altına alan ekipler, failleri kısa sürede yakaladı.

Olay, Salı günü gece saatlerinde Kestel ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ç. ve B.Ç. aralarında daha önceden husumet bulunan S.T.'nin evine otomobil ile gitti. Kapının önüne inen S.T. ve husumetli olduğu S.Ç. ile B.Ç., bir süre konuştuktan sonra yine tartışmaya başladı. S.T. bir süre sonra eve kaçarken S.Ç. ile B.Ç. ise husumetlisinin kaçtığı eve doğru tabancayla ateş açtı. Olayla ilgisi bulunmayan Eda T. (27) ile Fadime T. (43) kurşunların hedefi olurken, yaralanan iki kadın, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Eda T. ile Fadime T., tedavilerinin ardından taburcu edilirken, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Bölgeyi mercek altına alan ekipler, kısa sürede şüphelileri ve kaçtıkları otomobilin plakasını tespit etti. Şüpheliler yine otomobil ile seyir halindeyken, merkez Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kestel Bursa Olay Güvenlik Polis Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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