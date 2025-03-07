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Bursa'da Husumet Kavgası: İki Kişi Kurşunla Yaralandı

Bursa'da Husumet Kavgası: İki Kişi Kurşunla Yaralandı
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir kişi husumetlisi olduğu bireyleri takip edip, oturdukları işletmeye kurşun yağdırdı. Yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da bir kişi husumetlisi olan şahısları takip edip, şahısların oturduğu işletmeye kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan 2 kişi yaralandı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Dumlupınar Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Barış B., (24) husumetlisi olan Enes Ö. (33) ile Kamil Sefa A.'yı (24) takip etmeye başladı. Husumetlilerinin bir cadde üzerindeki işletmede oturduğunu gören Barış B., yanında taşıdığı tabancayla arka arkaya ateş açtı. Kurşunların hedefi olan iki kişi, dizinden vuruldu. Silah sesleri üzerine olay yerine 112 ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerince 2 yaralı ilk müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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