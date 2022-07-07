Bursa'da hurdalıkta cinayet Bursa'da hurdalıkta cinayet Bursa'nın Gemlik ilçesinde hurda deposunda bir kişi darp edilerek öldürüldü. Bursa'da hurdalıkta cinayet BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde hurda deposunda bir kişi darp edilerek öldürüldü. Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın Gemlik Hamidiye Mahallesi çıkışında, boş arazide bulunan bir hurda deposunda M. Y. isimli şahıs ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay esnasında hurdalıkta bulunduğu öğrenilen 5 kişiyi de gözaltına aldılar. İlk yapılan incelemelerde, M. Y.'nin darp edildiği öğrenilirken, kafasına da sert bir cisimle vurulmuş olabileceği üzerinde duruluyor. Olay yerinde Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından, M. Y.'nin cenazesi kesin ölüm nedeninin araştırılması için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Cinayet ile alakalı soruşturma devam ediyor. İhlas Haber Ajansı / Hurşit Topal - 3. Sayfa 3. Sayfa Yerel Haberler

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