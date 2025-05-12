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Bursa'da Hukukçular Derneği Başkanı Silah Kazasıyla Yaralandı

Bursa'da Hukukçular Derneği Başkanı Silah Kazasıyla Yaralandı
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Girişimci Hukukçular Derneği Bursa İl Başkanı Baver Yıldızhan, silahın kazara ateş alması sonucu karın bölgesinden yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da meydana gelen olayda, Girişimci Hukukçular Derneği Bursa İl Başkanı Baver Yıldızhan karın bölgesinden silahla yaralandı. Yıldızhan, silahın kazara ateş alması sonucu kendini yanlışlıkla vurduğunu söyledi

Olay, Nilüfer ilçesi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Girişimci Hukukçular Derneği Bursa İl Başkanı Baver Yıldızhan, iddiaya göre silahın kazara ateş alması sonucu kendini yanlışlıkla vurdu. Yaralanan Yıldızhan, olayın ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yıldızhan'ın sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, yapılan incelemelerde 3 adet boş kovan bulundu. Bu durum, birden fazla el ateş edilmesi nedeniyle soru işaretlerine neden oldu.

Emniyet güçleri olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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