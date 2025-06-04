Bursa'da Hortum Paniği: Anlar Kamerada

Bursa'da Hortum Paniği: Anlar Kamerada
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Bursa'da meydana gelen hortum, çevrede kısa süreli paniğe yol açtı. Alemdar Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, cep telefonlarıyla o anları kaydetti.

Bursa'da hortum paniği kamerada

BURSA - Bursa'da oluşan hortum, kısa süreli paniğe neden oldu. Mahallede etkili olan ani hava hareketi sonucu oluşan hortum, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Osmangazi ilçesine bağlı Alemdar Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde meydana gelen hortum tozu dumana kattı. Hortumun yerleşim alanına yakın bir noktada görülmesi, bazı vatandaşlarda kısa süreli korku ve panik oluşturdu. Görüntülerde, rüzgarın etkisiyle çevredeki bazı hafif cisimlerin savrulduğu, insanların panik içinde güvenli alanlara doğru yöneldiği anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH UĞUR - 3.Sayfa
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