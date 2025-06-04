Bursa'da Hortum Korkuttu

Bursa'da Hortum Korkuttu
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen hortum, mahallede kısa süreli paniğe neden oldu. Vatandaşlar hortumu cep telefonlarıyla kaydetti.

Bursa'da oluşan hortum, kısa süreli paniğe neden oldu. Mahallede etkili olan ani hava hareketi sonucu oluşan hortum, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Osmangazi ilçesine bağlı Alemdar Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde meydana gelen hortum tozu dumana kattı. Hortumun yerleşim alanına yakın bir noktada görülmesi, bazı vatandaşlarda kısa süreli korku ve panik oluşturdu. Görüntülerde, rüzgarın etkisiyle çevredeki bazı hafif cisimlerin savrulduğu, insanların panik içinde güvenli alanlara doğru yöneldiği anlar yer aldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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