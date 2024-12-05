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Bursa'da Hızlı Araç Refüje Çarptı, Kazanın Anı Kaydedildi

Bursa'da Hızlı Araç Refüje Çarptı, Kazanın Anı Kaydedildi
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde hızla seyrederken makas atan otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarptı. Kazada can kaybı yaşanmazken, olay araç içi kamerası ile kaydedildi.

Bursa'da ana arterde hızla seyrederken makas atan otomobil, sürücüsünün idaresinden çıkarak refüje çarptı. Kaza anı saniye saniye araç içi kamerası ile kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Bulvarı Paşaçiftliği mevkiinde bir otomobil, hızla seyrederken makas atmaya başladı. Makas atan otomobil, sürücüsünün idaresinden çıkarak refüje çarptı. Yaşanan kazada can kaybı yaşanmazken, araçta maddi hasar oluştu. Aracın makas atma ve kaza anı ise saniye saniye araç içi kamerası ile kaydedildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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