Bursa'da hızla ilerleyen minibüs 2 kişiye çarptı, kaza anı kameralara yansıdı

Bursa'da cadde üzerinde hızla seyreden bir servis minibüsü, yol kenarında yürüyen 2 kişiye çarptı. Olay sonrası minibüs sürücüsü hızla uzaklaşırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Şehit Mesut Beyazıtlı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddeye hızlı giren bir servis minibüsü yol kenarında bulunan 4 kişiden 2'sine çarptı. Kaza sonrası minibüs sürücüsü olay yerinden hızla uzaklaşırken, çarptığı 2 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin yapıldığı yaralılar, ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili tahkikat başlatırken, kaza anı bir dükkanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. - BURSA