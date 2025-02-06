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Bursa'da Hırsızlık Yapan İki Kadın Yakalandı

Bursa'da Hırsızlık Yapan İki Kadın Yakalandı
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İnegöl'de bir eve giren ve hırsızlık yaparken vatandaşlar tarafından yakalanan iki kadın, kucaklarındaki bebekle birlikte gözaltına alındı. Kadınlar adli makamlarca tutuklandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir eve giren 2 kadın hırsız, kucaklarındaki bebekle birlikte vatandaşlar tarafından yakalandı.

Olay, İnegöl ilçesi Yeni Mahalle'deki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sitedeki bir dairenin kapısını kartla açan 2 kadın, site sakinleri tarafından hırsızlık yaparken yakalandı. Kadınlardan birinin kucağında bebek olduğu görülürken, yakalanan kadınlar olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan Çağla U. (30) ve Cemile Y. (25), sorgulamanın ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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