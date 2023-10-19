Bursa'da Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

Bursa'da bir kişi park halindeki otomobile girerek 20 bin lira ve kredi kartlarını çaldı. Polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüpheliyi takip etti ve yakaladı.

- Oto faresi kamerada... Bursa polisi o şüpheliyi adım adım takip etti

Kendi aracı gibi geldi, ne varsa alıp kayıplara karıştı

BURSA - Bursa'da hırsızlık şüphelisi bir kişi park halindeki otomobile girip, 20 bin lira ve kredi kartlarını çalıp kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, polis ekipleri de ihbar üzerine oto faresini adım adım takip ederek yakaladı.

Merkez, Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi'nde oturan Fatih S., aracını evinin bulunduğu sokaktaki otoparka park etti. İşe gitmek için yatağından kalkan Fatih Ş., bindiğinde otomobilinde bıraktığı kredi kartı, 20 bin lira para ve malzemelerinin araçta olmadığı fark edince durumu hemen polise bildirdi. Mağdur adamın imdadına yetişen Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Güven Timleri Amirliğine bağlı ekipler, inceledikleri güvenlik kamerasında çok sayıda suç kaydı bulunan S.K ve M.K'yı olduğunu tespit etti. Polis ekipleri adım adım takip ettiği iki şüpheliyi düzenlendikleri operasyonla yakalamayı başardı. Çalınan malzemeleri de bulan ekipler gerekli işlemlerin ardından mağdur olan Fatih S.'ye teslim etti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli ise, adliyeye sevk edilirken, hırsızlık anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı.