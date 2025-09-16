Haberler

Bursa'da Hırsızlık Şüphelisi 16 Suç Kaydı ile Yakalandı

Bursa'da Hırsızlık Şüphelisi 16 Suç Kaydı ile Yakalandı
Bursa'da inşaat malzemeleri çalan şüpheliler, güvenlik kameraları sayesinde yakalandı. 16 suç kaydı bulunan Mesut E. isimli şüpheli, yaptığı hırsızlıklar sonrası tutuklandı.

Bursa'da hırsızlık için kullandıkları aracın üzerinde oynama yaparak değiştirerek izini kaybettirmeye çalışan şüpheliler polisin dikkatinden kaçmadı. Çok sayıda güvenlik kamerası inceleyen ekipler, 16 suç kaydı bulunan şüpheliyi saklandığı adreste yakaladı.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, Osmangazi ve Nilüfer ilçesinde inşaat malzemeleri çalan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Demirtaş Sakarya Mahallesi'nde bir inşaat sahasında açıkta bulunan. yaklaşık 250 ila 300 bin lira arasında malzeme çalan şüpheliler, aynı araç üzerinde oynama yaparak bu kez de Nilüfer ilçesine bağlı Balkan Mahallesi'nde harekete geçti. Burada da yol kenarında açık vaziyette bulunan 37 adet pleywood ve 2 adet demir bükme makası çalındı. Yaklaşık 57 bin lira maddi zarar meydana geldi.

Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde meydana gelen hırsızlıklarla ilgili harekete geçen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası ve plaka tanıma sistemlerinden yaptıkları inceleme sonucunda olayların, 07 AOG 152 plakalı aracı kullanan Mesut E. tarafından gerçekleştirildiğini belirledi.

Hakkında 16 suç kaydı bulunan Mesut Esetekin, polis ekiplerince yakalandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
